Ocho años sin David Bowie: La leyenda eterna de la música

El 10 de enero de 2016 David Bowie falleció, dejando un legado que no solo se limita a la música, sino que también se extiende a sus manifestaciones artísticas como actor y diseñador. Reconocido como el Duque Blanco, fue una figura icónica que enseñaba a celebrar la autenticidad, la diferencia y la singularidad de uno mismo.

Muchos lo describen como un showman que logró fusionar de manera excepcional la música, el teatro, la literatura y las artes visuales. A lo largo de su carrera, fue nominado a 13 premios Grammy y ganó en seis ocasiones. A continuación, puedes revisar su historial de premios en esta prestigiosa ceremonia:

El vigésimo y último disco de estudio, “Blackstar”, demostró que Bowie todavía tenía mucho que ofrecer en la música y nos entregó una verdadera obra maestra. Publicado el día de su cumpleaños, 8 de enero, y dos días antes de su muerte en 2016, el álbum reúne composiciones trepidantes y sonidos extraños tan característicos en el repertorio del británico.

En cuanto a sus clásicos temas, en Radio Duna hemos seleccionado 4 canciones imprescindibles para conmemorar el fallecimiento del Duque Blanco.

Se incluye en el icónico álbum conceptual ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’. El tema trata sobre un extraterrestre que llega a nuestro planeta con el mensaje de esperanza para la juventud a través de la radio. Puedes escucharla aquí:

Una obra maestra que se ha convertido en un himno mundial, especialmente relacionada con la llegada del hombre a la luna y amplificada por la película ‘2001: Una odisea del espacio’.

Aunque no tuvo un gran éxito inicial en el Reino Unido, con el tiempo ha adquirido un valor considerable, incluso el rapero Moby la ha catalogado como una de las mejores canciones jamás compuestas.

Un tema sublime de Bowie que entró en las listas de éxitos musicales; además, su videoclip es una auténtica joya visual. Puedes disfrutarlo aquí:

Varios artistas han querido rendir tributo al difunto cantante, y aquí te presentamos algunos de estos homenajes:

– David Bowie Tribute – The BRIT Awards 2016: La artista Annie Lennox brindó un emotivo discurso sobre el legado de Bowie, seguido por la sublime interpretación de la canción “Life on Mars?” por parte de Lorde.

– Bruce Springsteen – Pittsburgh (2016): En enero de 2016, Springsteen, durante un concierto, realizó un cover de la canción “Rebel Rebel” en homenaje al difunto artista.

– Lady Gaga – Grammy (2016): La cantante y actriz compuso un popurrí de diez canciones de Bowie en apenas seis minutos para presentarlo en la premiación de los Grammy.

– U2 – Gira The Joshua Tree Tour (2017)

U2 hizo un cover de la canción “Heroes”, con los arreglos característicos de la banda.

Trata sobre un extraterrestre interpretado por Bowie que se estrella en la Tierra con la finalidad de buscar agua para su planeta.

El documental trata sobre el alter ego de doble género, Ziggy Stardust, en su show en el Hammersmith Odeon de Londres en 1973. Disponible en Amazon Prime Video.

La película trata sobre la vampiresa Miriam Blaylock ( quien toma de amantes humanos y los transforma en vampiros. Disponible en Apple TV y Amazon Prime Video.

Una de las grandes pasiones del artista eran los libros. Aquí te presentamos una selección de 4 libros preferidos por Bowie:

Bonus Track

Recientemente en la ciudad de París, se inauguró una calle con el nombre del artista en el día en que habría sido su cumpleaños 77. Así que si andas de visita por París, no olvides pasear por Rue David Bowie.

Rue David Bowie unveiled in the 13th in Paris. It’s near Gare d’Austerlitz. It’ll be a must see destination for the millions that visit Paris every year. It’ll be a reason to visit for millions of others. #RueDavidBowie #Paris 👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ANIe2aAzVq

— Nick O’Donnell (@gnickodonnell) January 8, 2024