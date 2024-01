Britney Spears le pidió disculpas a Justin Timberlake

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por las declaraciones que hizo en su libro The Woman in Me.

En su autobiografía, la artista reveló que haber abortado al hijo de ambos y que para ello se realizó dicho procedimiento en casa con medicamentos conseguidos a través de un médico que una asistente le llevó.

Britney escribió: “Si hubiera dependido solo de mí, no lo hubiera hecho”. Posterior al hecho, la relación con Justin comenzó a desgastarse, y el artista, después, terminó con la princesa del pop vía mensaje de texto.

A través de su red social, Britney Spears publicó un video donde aparece Timberlake junto a Jimmy Fallon y una serie de personas interpretando un popurrí de éxitos del cantante con instrumentos de juguete.

En la descripción de la publicación, Spears escribió: “Quiero disculparme por algunas cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…”.