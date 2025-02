Así suena el cover que Franz Ferdinand hizo de Britney Spears

La banda escocesa de indie rock, Franz Ferdinand, vuelve a sorprender a sus seguidores con un inesperado homenaje a Britney Spears.

Fue durante su participación en el programa Piano Room de BBC Radio 2, que la agrupación liderada por Alex Kapranos presentó una versión orquestal del exitoso tema Toxic, lanzado por la “princesa del pop” en 2003.

Acompañados de una orquesta, Franz Ferdinand interpretó esta renovada versión en los icónicos Maida Vale Studios en Londres, logrando transformar el pegajoso hit en una pieza con una nueva identidad sonora sin perder su esencia original.

Sin embargo, este no es el primer acercamiento de la banda a la música de Britney Spears, ya que hace más de 15 años, sorprendieron con su propia interpretación de Womanizer, otro de los éxitos de la cantante.

Otros covers

Este patrón de rendir tributo a grandes artistas del pop no es casualidad, pues Franz Ferdinand ha demostrado en múltiples ocasiones su interés por reinterpretar canciones de otros géneros y hacerlas propias.

“Me gustan las buenas canciones. Es así de simple. No me importa si la canción tiene 60 años o seis días: una buena canción es una buena canción. Esa canción de Chappell Roan es brillante. Creo que ella también es realmente genial. Tiene muchas, muchas buenas canciones, y me gusta su actitud”, mencionó Kapranos.

“Una de las primeras sesiones que hicimos para la BBC fue para ella en Radio 1 y también tuvimos que hacer una versión de una canción pop contemporánea de la época. Hicimos una canción de Britney Spears, Womanizer. Y luego hicimos What You Waiting For? de Gwen Stefani”.

Según el músico, el criterio es sencillo: “nos pidieron que hiciéramos una versión y simplemente elegimos una canción que todos habíamos estado disfrutando como banda”.

“Hemos versionado muchas cosas y siempre lo disfrutamos. Me gusta cuando la versión termina sonando un poco como una canción de Franz Ferdinand. Eso siempre se siente como una pequeña victoria”, agregó.