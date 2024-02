91 años cumpliría Nina Simone: La emperatriz del soul

Pianista excepcional y poseedora de una voz incomparable, Nina Simone nació un 21 de febrero de 1933, hace 91 años.

Una de las grandes y prolíficas exponentes de la música negra del siglo XX fue Nina Simone. Nacida como Eunice Kathleen Waymon, la cantante y compositora adoptó su nombre artístico de un chico que la llamaba “niña” y lo complementó con su admiración por la actriz francesa Simone Signoret.

Su sueño era convertirse en la primera pianista negra de música clásica, pero finalmente terminó siendo una de las grandes exponentes del soul y más aún, de las reivindicadoras de los derechos civiles.

Comenzó precozmente a cantar en bares, lo que de a poco fue desmoronando su sueño de estudiar música clásica, pero le abrió las puertas a las casas discográficas lo que en 1956 se materializó en su primera grabación: Little Girl Blue.

Sin embargo no todo fue fácil para Simone. Durante los primeros años de su carrera sufrió la estafa de su sello discográfico y más adelante, sufrió el maltrato y sobre explotación de su marido y representante.

El hito histórico que llevó a Simone a convertirse en la cara de la lucha por los derechos civiles, ocurrió en 1963, cuando en Birmingham, la ciudad más grande del estado de Alabama, dos miembros del Ku Klux Klan explotaron una bomba dentro de una iglesia donde murieron cuatro adolescentes de entre 11 y 14 años. La lucha por la erradicación de la segregación racial llevaba unos años, pero este hecho hizo que Simone compusiera “Mississippi Goddam”, su primera canción dedicada a la revolución.

Desde ahí Simone fue una de las activistas visibles de la causa junto con Malcom X y la escritora Lorraine Hansberry. En el libro de Eunice Kathleen Waymon Víctima de Mi Hechizo: Memorias de Nina Simone, la cantante relata que “fue muy emocionante ser parte de ese movimiento en esa época porque me necesitaban. Podía cantar para ayudar a mi gente y eso pasó a ser el pilar de mi vida. Ya no era el piano ni la música clásica. Ni siquiera la música popular. Era la música por los derechos civiles”.

Sin embargo, convertirse en parte de la lucha le cerró muchas puertas para presentarse en vivo y coincidió con varios episodios depresivos que tuvo la cantante. Tras el asesinato de Martin Luther King, la emperatriz del soul dejó de ser activista por la causa y su carrera se fue apagando. Vivió muchos años en África y luego en Suiza, para finalmente terminar en un departamento en París obligada a cantar todos los días en un bar para sobrevivir. Un final de carrera muy alejado de lo que fue el esplendor de los años 60.

Pero en los 80 tuvo una segunda oportunidad, cuando un comercial de Channel Nº5 decidió utilizar la canción My Baby Just Cares for Me, tema compuesto en 1930 cuya versión Simone incluyó en su disco debut de 1957 Little Girl Blue.

Como relata en el documental What Happened, Miss Simone?: