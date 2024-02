Noel Gallagher colabora en la creación de guitarras Gibson

La estrella de la música, Noel Gallagher ha colaborado con la marca de guitarras Gibson en beneficio de la organización benéfica Teenage Cancer Trust del Reino Unido.

Se trata de 20 guitarras modelo Les Paul Custom de 1978, firmadas por el cantante británico, inspiradas en la guitarra que le regaló Johnny Marr en 1994 y que se utilizó para grabar canciones como “(What’s the Story) Morning Glory?” y para el icónico video de “Whatever”.

“La Les Paul Custom que Johnny me regaló en 1994 fue siempre una de mis guitarras favoritas y tiene mucha historia (…) Las reediciones son geniales, se sienten casi idénticas. Estoy encantado de que se vendan para apoyar a Teenage Cancer Trust”, sostuvo el cantante británico.

Una de las principales características de las Les Paul Custom de Gallagher es su acabado de ébano sutilmente envejecido por el Gibson Custom Shop Murphy Lab.

Las guitarras se venderán de manera exclusiva a quienes acudan a la nueva tienda Gibson Garage en Londres; sin embargo, todavía no hay información sobre su valor.

Gallagher ha participado activamente con la organización de la cual es embajador y se presentará en marzo en el concierto benéfico Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall.

In celebration of the #GibsonGarageLondon grand opening @NoelGallagher has partnered with @GibsonGuitar to release 20 signed Gibson ’78 Les Paul Customs, with all profit donated to Teenage Cancer Trust!

Available in-person from 10am 24 Febhttps://t.co/cJ2NAiWY17 pic.twitter.com/ZrVQ6dhsoZ

— Teenage Cancer Trust (@TeenageCancer) February 19, 2024