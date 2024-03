Trump usó música de Sinead O’Connor y herederos piden que deje de hacerlo: “Se habría sentido enojada”

Durante la campaña electoral, la familia de la cantante Sinead O’Connor solicitó a Donald Trump que no usara su música, debido a que según ellos, la artista irlandesa consideraba al empresario como “un diablo bíblico”.

Fue a través de un comunicado que tanto los familiares de O’Connor como su sello discográfico pidieron a Trump que “desista de usar su música de inmediato”.

Además, añadieron que “vivía bajo un feroz código moral definido por la honestidad, la amabilidad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes (…). Por lo tanto, fue con indignación que nos enteramos de que Donald Trump ha estado usando su icónica interpretación de ‘Nothing Compares 2 U’ en sus mítines políticos“.

“No es una exageración decir que Sinéad se habría sentido enojada, herida e insultada de que su trabajo fuera tergiversado de esta manera por alguien a quien ella misma se refirió como un ‘diablo bíblico’. Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus asociados desistan de usar su música de inmediato”, se lee en el comunicado.

Sinead O’Connor fue crítica de la Iglesia Católica Romana durante toda su carrera y fue abierta al hablar sobre sus problemas de salud mental.

El 26 de julio del año pasado, la cantante de “This is The Day” fue encontrada muerta en su casa en Londres y según el informe forense, se debió a causas naturales.

Recordemos que para la campaña pasada Trump utilizó la canción “You Can’t Always Get What You Want” de The Rolling Stone, quienes, incluso, amenazaron con demandar al entonces candidato, de demandarlo si seguía usando la canción.

Otros artistas que se han negado a que su música sea utilizada por el empresario de 77 años son Linkin Park, Rihanna, Steven Tyler, Neil Young y el fallecido Tom Petty.