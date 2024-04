Como una historia de amor sin juicios: Así es “Besar”, lo nuevo de Fármacos

Como una historia de amor sin juicios se nos perfila “Besar”, el nuevo sencillo de Fármacos, correspondiente a su cuarto disco en camino, y que ya está disponible para su escucha en todas las plataformas de streaming.

Compuesto por Diego Ridolfi, en términos líricos, el tema habla de una relación que podría interpretarse de distintas formas, y que apela a la ambigüedad característica de Fármacos. En ese aspecto, se perfila como emotiva, sincera, pero también pasional.

“Esta canción surgió de forma rápida, sin tantas vueltas. Se trata de personas que están viviendo algo inocente, y se pensó como una historia que abarca esa clásica forma de hablar entre dos amantes”, expresó Diego Ridolfi sobre el tema.

De hecho, el artista expresó que fue un demo que quedó en el tintero de su disco Estado de Gracia (2016) y que fue trascendiendo de un bolero original a lo que hoy se rodea de una atmósfera pop e indie-alternativa, con sonoridades en mid tempo y atemporales, que apela al formato clásico de la canción.

Fue así que se aventuró en la búsqueda de algo más luminoso y que tuviera más ritmo. “Ha sido una instancia de reencontrarse con la canción, de lo que había hecho y que en su momento no me hacía tanto sentido. Al principio era un bolero, con el cual quería experimentar aspectos musicales que no había probado, y así fue pasando por discos, hasta que resultó con esta producción que viene y logré encontrarle la versión definitiva”, añadió Ridolfi.

Es por esto que este single inédito, a diferencia de sus anteriores lanzamientos, se lanza como multitrack: formato que considera el corte en su versión definitiva, además de su versión instrumental y su versión original en demo, que data de 2015.

Anteriores sencillos como “Que Nunca Pare”, “Cómplices” y “Oler a ti”, publicados en 2023 han preparado la pista en torno al nuevo disco de Fármacos, con fecha próxima para el primer semestre de 2024, todo bajo el sello Virgin Music México, y con la producción de Diego Ridolfi y Cristian Heyne en algunos temas.