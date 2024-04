El nuevo álbum de Billie Eilish ya tiene nombre y fecha de lanzamiento

Tres años después de Happier Than Ever llegará el nuevo álbum de Billie Eilish. Fue ella misma la que entregó los detalles de esta nueva entrega, adelantando que no lanzará sencillos previos.

A través de sus historias para mejores amigos en Inatgram, fue la misma Eilish la que anunció que su nuevos disco Hit Me Hard and Soft saldrá este 17 de mayo.

La cantante escribió “qué loco estar escribiendo esto ahora mismo estoy nerviosoaaaa y emocionada”, agregando que “no voy a hacer singles, quiero dárselo todo de una vez: PPP finneas y yo realmente no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuchen”.

La cantante ya reveló la portada del álbum, en la que se le ve cayendo al fondo del agua:

De acuerdo a lo publicado en Rolling Stone Hit Me Hard and Soft, es un disco hecho para escucharlo de principio a fin.