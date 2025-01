Sting, Lady Gaga y Billie Eilish: Los artistas que serán parte del concierto a beneficio para los damnificados por los incendios en Los Angeles

Una serie de artistas se unieron para realizar un concierto benéfico en apoyo de los damnificados por los incendios forestales en Los Angeles, California, que han dejado, al menos, 24 muertos, quemado 5.700 hectáreas y destruido cerca de 7.000 edificaciones.

Frente a esto se ha organizado el concierto FireAid, al igual que los míticos conciertos que se han hecho a lo largo de la historia a partir del mítico Live Aid de 1985 en Londres y Filadelfia. Así, los músicos intentarán reunir 50.000 millones de dólares para destinarlos a los afectados los fatales siniestros que han afectado a Estados Unidos.

Dentro del concierto destacan grandes invitados, como Sting, Lady Gaga, Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Green Day, Katy Perry, No Doubt, Olivia Rodrigo, John Fogerty, Rod Stewart, Earth, Wind and Fire, Alanis Morissette, entre otros.

Este mega concierto se llevará a cabo en dos escenarios simultáneamente este próximo 30 de enero, en el Intuit Dome y Kia Forum, ambos en Los Ángeles, aunque también podrá ser visto en el sitio fireaidla.org.

Los valores de los tickets serán revelados al momento en que se pongan a la venta. A través de la página oficial del evento también se podrá donar.