Lados B y rarezas: Lo que trae la serie de EP’s remasterizados de U2

Bajo el nombre U2 TO LOVE AND Only Love. DEEP DIVES & B-SIDES., la banda irlandesa dio inicio a una colección de EP’s remasterizados de su trayectoria musical abarcando 12 lanzamientos a los que se suman remezclas, canciones inéditos y lados B. Una invitación a un viaje musical por la carrera de la agrupación.

El primero de estos lanzamientos es Discothèque y ya está disponible con 12 canciones, además de las caras B de Holy Joe.

La próxima entrega será el 19 de abril con el EP Staring At The Sun y cada mes los fanáticos podrán disfrutar de nuevos lanzamientos con material nuevo.

Discothèque (PopMart Live From Mexico City) out now on YouTube. #BOOMCHA 💥 #DeepDivesAndBSideshttps://t.co/1JxnPDjcjQ pic.twitter.com/SsdoF3XjXd

— U2 (@U2) April 8, 2024