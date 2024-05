Las palabras de Bono que halagan a Coldplay: “No son una banda de rock (…) Hay algo mucho más interesante allí”

El líder de U2, Bono, elogió a Coldplay en la serie de ocho capítulos de la BBC, Sounds Music Uncovered: The Genius Of Coldplay donde cuentan sobre la banda hablando con fans, músicos y productores, entre otros.

Específicamente Bono dijo sobre “Clocks” del álbum A Rush Of Blood to the Head que cuando la escucha es como un “oh, esta es simplemente mejor que la canción de cualquier otra persona en este momento”.

Para luego decir: “Debo mencionar que Coldplay no es una banda de rock. Espero que sea obvio. Hay algo mucho más interesante allí, como los Isley Brothers o algo así”. Siendo claro al decir que “no deberían ser juzgados por las reglas del rock (…) La música de Coldplay tiene una fuente diferente y creo que se revela mejor en esta canción ‘Clocks’”.

Prontamente Coldplay encabezará el cartel de Glastonbury este 2024, siendo por quinta vez consecutiva parte del festival. Y no sabemos hasta cuándo seguirán lanzando nueva música. Recordemos que Chris Martin dijo que en 2025 Coldplay dejaría de hacer música.