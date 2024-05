“Thank You, Goodnight”: Un repaso por la carrera de Bon Jovi, previo a su posible salida de los escenario

“Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi “, es el documental del artista Jon Bon Jovi que retrata la vida del ídolo del rock.

Dirigido por Gotham Chopra (hijo del gurú new age Deepak Chopra), especializado en documentales sobre ídolos deportivos como Kobe Bryant, LeBron James, Tom Brady y Simone Bileslos cuatro capítulos de más de una hora que recorren la trayectoria de la banda centrada en su líder.

Relata la historia de Jon Bon Jovi como la de un músico hecho a sí mismo a base de esfuerzo, sin un plan b por si no resultaba lo de convertirse en rockstar; pero el eje dramático radica en la incertidumbre de los últimos años por la condición de su voz y los intentos fallidos por recuperarla, al menos al nivel de hace una década. El autor de Blaze of glory quiere retroceder el tiempo y se entristece ante la evidencia: ya no canta como antes.

Una de las paradojas del documental es que mientras el músico no oculta el paso de los años, no logra lidiar con los cambios propios de un registro sometido a miles de shows.

Una de los temas que trata el documental es la partida de Richie Sambora, ex guitarrista de la banda Bon Jovi, quien fue compinche creativo y de grandes armonías del vocalista y con quien conformó una dupla que dominaron al mundo hacia fines de los 80.

La edición deja en claro que Sambora funcionaba enfiestado, hasta que su rendimiento creativo e instrumental mermó, al punto de ser reemplazado por el productor y guitarrista John Shanks. Resentido ante su retroceso en la jerarquía interna de Bon Jovi, el guitarrisfta abandonó la gira Because we can de 2013 aduciendo problemas personales.

Mirando a la cámara, el músico se disculpa ante sus compañeros por la forma en que se marchó; no así los motivos, argumentando el deseo de ver crecer a su hija.

“No me arrepiento de haberlo dejado -aclara-, pero sí de cómo lo hice”.

Jon Bon Jovi no oculta su desazón y tristeza hasta hoy por la partida del partner; el vacío de Sambora requirió dos guitarristas para cubrir el puesto. La rabia por el quiebre la imprimió en el álbum This house is not for sale (2017).

Lo que no cuenta el documental es que entre las razones de la salida se encuentra su adicción al Oxicodona, un analgésico de la familia de los opioides.