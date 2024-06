El documental dirigido por la hija de Noel Gallagher que muestra la grabación de “Council Skies”

“The Making Of Council Skies” es la nueva serie documental de Noel Gallagher, ex guitarrista de Oasis.

La serie, que tiene cuatro partes, es dirigida por su hija Anaïs Gallagher, y promete ofrecer a los fans una visión exclusiva del proceso de grabación del cuarto álbum de High Flying Birds, “Council Skies”.

To mark the one year anniversary of ‘Council Skies’ a new four part docu-series, ‘The Making Of Council Skies’, will be released on the brand new Noel Gallagher F.C!

The series, shot by Anais Gallagher and edited by Jamie Carter, gives viewers exclusive fly on the wall access to… pic.twitter.com/NuohEADDQr

