Mira Bien: La historia del rock en 500 canciones

Ignacio Olivares estaba trasladando sus podcats de Google a YouTube Music y me apareció A History of Rock Music in 500 Songs que no había seguido escuchando y se trata de un podcast monográfico de 500 canciones que pueden explicar la historia del rock.

Cada capítulo tiene historia, política, personajes y muchas canciones. Andrew Hickey partió el 2018 con este proyecto y va recién en la canción 174. Pasa por Marvin Gayne, Jimi Hendrix, Aretha Franklin y muchos más.