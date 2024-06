Una leyenda en la música: Los 82 años de Paul McCartney

Este 18 de junio Paul McCartney cumple 82 años, una edad que solo parece un número para el ídolo musical ya que mantiene su vida ocupada e incluso sigue de gira, una que lo traerá a Chile, tocando su música en vivo y llenando arenas.

Se trata de una de las voces y artistas que más ha marcado a distintas generaciones, y cuya música sigue sonando y siendo inspiración a lo largo del mundo.

“Paul siente que tiene que demostrar que aún existe esa magia, y es por eso que él hace conciertos sin pausas, sin tomar un sorbo de agua, solamente para probarse a sí mismo, y eso es una señal de que es un genio, pues los genios nunca están satisfechos con ellos mismos, saben que siempre pueden ser mejores”, manifestó su biógrafo y periodista inglés Philip Norman en Culto.

El ex Beatle hasta el día de hoy sigue haciendo música y tocándola en vivo, de hecho sus conciertos son cercanos a las tres horas e interpreta alrededor de 40 canciones, donde destacan las de su carrera como solista, pero también con Los Beatles.

Uno de los puntos más relevantes que se le da en la biografía de McCartney es su relación con su compañero de banda, John Lennon, y como ambos le sacaron provecho a sus diferencias para hacer buena música.

“Ellos (John y Paul) escribían la mayor parte de sus canciones mientras estaban de gira, por lo que solían sentarse en una habitación de hotel y escribían juntos mientras estaban frente a frente en limpias camas de hotel, muy por el contrario de la habitación en la que trabajaban antes de ser descubiertos. Con el tiempo, comenzaron a escribir por separado, pero de cierta forma eran capaces de cambiar de personalidades, si era necesario. Interesante, porque John…como sabes Paul es un guitarrista zurdo, y de bajo, mientras John era diestro. Pero, ¿sabes? John podía tocar con la izquierda y Paul con la derecha, y esa es la mejor metáfora de la simbiosis creativa que tenían entre ellos”, explicó Norman.

Por un lado, la relación entre Lennon y McCartney fue considerada como “el mayor romance del siglo XX”.

“Fue Derek Taylor (jefe de prensa de The Beatles) quien la llamó así y esta es una historia de amor entre dos hombres jóvenes, todo lo que pasó entre ellos y cómo se transformaron en algo tan enorme y que se mantiene hasta hoy en la memoria de todo el mundo”, complementó Norman.

La actualidad de McCartney

El biógrafo tiene una grata impresión del músico: “Uno pensaría que ya no tiene nada que probar, pero él necesita probarse a sí mismo, básicamente que aún tiene la atención de la gente, como siempre le gustó. Tú tienes que pensar que todos creían que The Beatles sería una moda pasajera, que durarían algunos años y ya, pero no fue así”.

El ex Beatle, ex Wing y Sir fue homenajeado por Bárbara Espejo en Suena Bien. Escúchalo aquí: