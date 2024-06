“Va a ser una buena mezcla”: Lenny Kravitz adelanta su concierto en Chile

El cantante norteamericano Lenny Kravitz, ya está calentando motores para su show que lo traerá a Chile el próximo 4 de diciembre.

En entrevista exclusiva con Rock and Pop, el compositor comentó que en su concierto “voy a tocar varias piezas nuevas y voy a tocar algunas piezas que no he tocado nunca o en mucho tiempo, voy a tocar éxitos, ya sabes, será una buena mezcla”.

La gira

Kravitz viene en el marco de la presentación de su reciente disco Blue Electric Light, pero como aseguró, también tocará muchas canciones antiguas y sobre el show dijo “estoy muy emocionado de empezar de nuevo y tocar música nueva además de música antigua. Así que espero que mis conciertos favoritos sean los que están por venir“.

La preventa ya está agotada, pero se encuentra abierta la venta general en PuntoTicket.