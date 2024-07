El homenaje de la NASA a Ringo Starr por su cumpleaños

Esta semana la leyenda de la música, Ringo Starr cumplió 84 años y miles de personas alrededor del mundo enviaron sus saludos al histórico baterista de The Beatles, desde su excompañero, Paul McCartney hasta cientos de músicos.

Pero dentro de estas múltiples felicitaciones, hubo una en especial: la NASA, y es que la agencia espacial, envió un mensaje al músico durante el festejo de su cumpleaños.

“Hay muchas estrellas en el espacio, pero solo un Ringo Starr”, publicó la División de Ciencias Planetarias de la NASA en su cuenta de X.

Este mensaje se enmarca en la colaboración que ha tenido el músico con la NASA en la Misión espacial Lucy, inspirada en la mítica canción del cuarteto de Liverpool, Lucy in the Sky with Diamonds.

There are many stars in our galaxy but only one @ringostarrmusic. Happy birthday! Your message of #PeaceAndLove is currently flying across the solar system aboard our #LucyMission – the first mission to Jupiter’s Trojan asteroids. https://t.co/TH24O1hMnj pic.twitter.com/8KExvNB9ab

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 7, 2024