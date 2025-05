Barry Keoghan revela su reacción al conocer a Ringo Starr: “No podía mirarlo a los ojos”

Barry Keoghan, actor nominado al Oscar, será el encargado de interpretar a Ringo Starr en la nueva saga cinematográfica dirigida por Sam Mendes. En el programa Jimmy Kimmel Live, Keoghan contó que conocer al ex Beatle fue tan abrumador que apenas pudo sostenerle la mirada. “Cuando hablaba con él, no podía mirarlo. Estaba nervioso, como ahora mismo. Pero él me decía: ‘Puedes mirarme’”, recordó entre risas.

El actor también dijo que su objetivo no es solo imitar a Ringo, sino mostrar su lado más humano. “Quiero observarlo, captar sus gestos y transmitir emociones reales”, explicó.

Ringo tocó la batería para él

Keoghan relató que fue invitado a la casa de Starr, donde compartieron una conversación relajada en el jardín. Lo que más lo sorprendió fue que el propio Ringo tocó la batería frente a él. “Me pidió que tocara también, pero yo no iba a tocar la batería para Ringo”, bromeó.

Una saga sin precedentes sobre los Beatles

La película forma parte de The Beatles – A Four Film Cinematic Event, un proyecto que contará la historia del grupo desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes. Keoghan interpretará a Starr, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn hará de George Harrison y Harris Dickinson dará vida a John Lennon.

El estreno está previsto para abril de 2028.

Aunque el reparto fue anunciado oficialmente en la CinemaCon 2025, Starr ya había adelantado la participación de Keoghan meses antes. En diciembre de 2024, dijo con humor que el actor “parece estar tomando clases de batería”.

Emoción y nerviosismo

Keoghan, de 32 años, también está promocionando su próxima película Hurry Up Tomorrow, que se estrena el 16 de mayo. Aun así, admite que todavía no logra procesar lo que significa interpretar a Ringo. “Fue uno de esos momentos en los que te quedas paralizado. No se puede estar más cerca de la historia”, cerró.