Adele anuncia una pausa en su carrera musical: “Por un tiempo increíblemente largo”

La destacada cantante británica Adele ha anunciado que tomará una pausa prolongada en su carrera musical. La noticia fue revelada durante su reciente residencia en Múnich, Alemania, donde se presentó durante diez noches. La cantante ya lo había mencionado meses atrás pero en su último concierto lo terminó de confirmar.

En sus declaraciones, Adele expresó: “No soy la intérprete más cómoda, lo sé, pero se me da jodidamente bien. Y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré”.

La artista, que comenzó su residencia en Las Vegas en 2022 y planea finalizarla en noviembre de este año, agregó: “Aún me quedan exactamente cinco semanas de conciertos, pero después de eso, no los veré en mucho tiempo”. Esta afirmación sugiere que su regreso a los escenarios será postergado indefinidamente.

Adele también compartió que planea llevar consigo los recuerdos de estos últimos tres años: “Los llevaré en mi corazón durante todo ese tiempo de descanso. Y fantasearé con estos espectáculos y con todos los que he hecho en los últimos tres años”. La cantante cerró su mensaje con una reflexión personal: “Ha sido increíble. Solo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyéndome una nueva vida, y ahora quiero vivirla”.

Con esta decisión, la artista británica ha dejado en claro que no se presentará en América Latina con su espectáculo durante un largo período, marcando el final de una era en su intensa carrera musical.