Brian May, el famoso guitarrista de Queen, sufrió un leve derrame cerebral

El reconocido y premiado guitarrista de Queen reveló que la semana pasada sufrió un delicado problema de salud que provocó el descontrol de su brazo.

El artista de 77 años fue trasladado al hospital luego de sufrir un leve derrame cerebral que le provocó perder el control momentaneo de su brazo izquierdo. El guitarrista británico compartió con sus fans su actual estado de salud, explicando mediante un video en sus redes sociales que los acontecimientos tuvieron lugar la semana pasada.

Señaló que “lo llamaron un derrame cerebral menor y, de repente, de la nada, no tenía ningún control de este brazo”, explicó, moviendo su brazo izquierdo y flexionando sus dedos, demostrando que ahora estaba bien.

“Debo decir que fue un poco aterrador. Recibí la atención y el cuidado más fantástico del hospital al que fui, luces azules parpadeando, todo, fue muy emocionante. Podría publicar un vídeo si quieren”, agregó el guitarrista de Queen.

May insistió en que actualmente se encuentra en un perfecto estado de salud y que no quiere recibir mensajes de aliento: “No quería decir nada en ese momento porque no quería nada a mi alrededor, realmente no quiero simpatía. Por favor, no hagas eso, porque saturará mi bandeja de entrada y eso lo odio. La buena noticia es que estoy bien“, agregó.

Cabe señalar que tiempo atrás May ya había tenido problemas de salud. De hecho, tuvo un ataque cardíaco que resultó ser un síntoma de una enfermedad arterial.