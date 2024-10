Con imágenes nunca antes vistas de la banda: Se viene nuevo documental de The Beatles

Disney+ presentará un nuevo documental sobre los Beatles del productor Martin Scorsese y el director David Tedeschi.

Titulada “Beatles ’64“, llegará exclusivamente a la plataforma Disney + el viernes 29 de noviembre.

Según una descripción oficial, el próximo documental “captura el momento electrizante de la primera visita de los Beatles a Estados Unidos” hace más de 60 años.

dirigida por David Tedeschi y producida por Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, la viuda de George Harrison, Olivia Harrison, el hijo de John Lennon, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde (Get Back) y Mikaela Beardsley. Jeff Jones y Rick Yorn son los productores ejecutivos.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq

— Disney+ (@DisneyPlus) October 14, 2024