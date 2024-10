Travis en Chile: Participa por entradas

Después de siete años Travis regresa a Chile para ofrecer un concierto que promete repasar sus grandes éxitos además de presentar su más reciente disco L.A. Times.

La banda escocesa se presentará este 11 de noviembre en el Movistar Arena para que los liderados por Fran Healy hagan cantar a todos con éxitos como “Sing”, “Side” y “Why Does it always rain on me?”, entre muchos otros.

La primera vez que Travis se presentó en Chile, fue en 2007 en el Festival de Viña donde compartieron escenario con The Killers. Después en 2016 se presentaron en Fiis y ahora llegan nuevamente con un show cargado de emociones.

