“Give My Regards to Broad Street”: 40 años del proyecto más ambicioso de Paul McCartney

Un 22 de octubre como hoy, pero, hace 40 años, Paul McCartney lanzó “Give My Regards to Broad Street”, la banda sonora de la película homónima. Aunque el filme fue un fracaso en taquilla y recibió críticas negativas, el álbum alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido. El disco incluye regrabaciones de clásicos de The Beatles y Wings, además del exitoso sencillo “No More Lonely Nights”.

A pesar del revés cinematográfico, la música de McCartney destacó por su calidad, conectando con su legado. Además, lanzó el sencillo infantil “We All Stand Together”, que también tuvo éxito en las listas británicas.