Adele se emociona en pleno concierto al ver a Céline Dion

En su concierto de este sábado recién pasado 26 de octubre, la artista británica cantó en el Coliseo del Caesar’s Palace de Las Vegas al que llegó la cantante Céline Dion, junto a sus hijos. Y cuando se encontraron, ambas cantantes no pudieron con la emoción y se abrazaron entre llantos mientras Adele cantaba su reconocida canción “When We Were Young”.

Adele le dijo al público que la diva canadiense era una de sus personas favoritas del mundo y les pidió que le ayudarán a concluir la canción que estaba cantando.

Luego de el abrazo, Dion regresó a su asiento evidentemente conmovida, mientras sus hijos intentaban reconfortarla. Luego del cariño entre ambas artistas, el público reaccionó con ovaciones, y de forma paralela, los fanáticos en redes sociales.“Dos leyendas”… “Ay, no, yo llorando con ambas”… “Dos de las voces más bellas e icónicas en la misma habitación”, escribieron.

Mira el emotivo encuentro