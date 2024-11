A los 91 años murió Quincy Jones, el productor más importante de la historia del pop

El legendario productor y músico Quincy Jones, quien dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su trabajo junto a artistas como Ray Charles, Frank Sinatra y Michael Jackson, falleció a los 91 años en su hogar en Bel Air, California.

Uno de los grandes que impulsó la industria del pop, considerado como el gran genio en la sombra, Jones es recordado como un innovador en el mundo de la música y un apasionado defensor de los derechos civiles.

Además de producir los álbumes Off The Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987) de Michael Jackson y la canción benéfica “We Are the World,” Jones fue un pionero en la industria al convertirse en el primer afroamericano vicepresidente de Mercury Records.

Nominado 80 veces a los premios Grammy, ganó 27. Con éxitos en televisión, cine y su propio sello discográfico, Quincy fue también mentor de grandes talentos, como Will Smith.

Su familia y amigos lo recuerdan como un ser único, cuyo espíritu seguirá vivo a través de sus contribuciones artísticas. A través de un comunicado, la familia expresó “y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él“.