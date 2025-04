Winter se desmarca de Sierra Bella y anuncia acciones legales contra Mega

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter salió a defenderse luego de las acusaciones que lo ligaban a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre la compra venta de al Clínica Sierra Bella, que tiene a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) como imputada de los delitos de fraude al fisco, estafa y negociación incompatible.

En concreto, de acuerdo a una investigación de Meganoticias, el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper, habría instruido una serie de diligencias con el fin de aclarar el posible nexo entre el parlamentario y la fallida transacción del Municipio por el inmueble.

Frente a esto, el abanderado del partido oficialista salió a defenderse mediante un comunicado esparcido en sus redes sociales, donde negó estar involucrado en el caso que investiga la fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La defensa de Winter

“Este miércoles, mientras cumplía con mis labores de parlamentario, fui abordado por Meganoticias Reportajes que consultó por una supuesta citación a declarar por el caso Sierra Bella. Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, señaló el congresista.

De igual manera, el frenteamplista apuntó a que “ante la afirmación del reportaje, me comuniqué por los canales formales con el Fiscal Patricio Cooper para esclarecer esta situación, quien me confirmó que la información entregada por los medios es falsa: no he sido citado a declarar”.

“Quien me vincula con el caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como el “estafador de tinder”. No conozco al señor Becker. Y al señor Felipe Sánchez, también mencionado en el reportaje, solo lo vi una vez en una visita al inmueble, documentada por la prensa, en el marco de mi labor parlamentaria del distrito”, lanzó.

Así también criticó duramente el trabajo periodístico del medio antes mencionado, asegurando que es “carente de todo rigor” y que es “basado en acusaciones sin fundamento y no verificadas con la autoridad competentes”.

Además, Winter anunció que tomará acciones legales en contra de Mega por la emisión del reportaje para “proteger mi honra“.