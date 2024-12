La banda inglesa Suede regresa a Chile este 2025: ¿dónde y cuándo comprar entradas?

Suede, uno de los grupos más conocidos de música alterntaiva, regresará a Chile después de 2 años. Los fanáticos ansiosos por esta espera podrán verlos el próximo 13 de marzo en Movistar Arena.

Esta banda liderada por el vocalista británico Brett Anderson, se creó el año 1989 en la ciudad de Londres donde se convieriton en una de las bandas más influyentes de país con su disco homónimo.

Más sobre Suede

Los británicos fueron de los más influyenes en el inicio del icónico movimiento britpop con su estilo glam-rock y distante al apogeo del grunge y el sonido proveniente desde Manchester, alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido.

Álbumes como Dog Man Star (1994) y Coming Up (1996) consolidaron a la banda como un fenómeno internacional. Especialmente gracias a éxitos como “Animal Nitrate”, “The Wild Ones”, “Beautiful Ones” y “Trash”. Sus letras cargadas de melancolía, mezcladas con un estilo teatral y sofisticado, los convirtieron en íconos de los años 90.

Los fanáticos de nuestro país tendrán la oportunidad de revivir clásicos que han traspasado generaciones, con canciones como “We Are The Pigs”,“Electricity”, “Positivity”, “She’s In Fashion”, “Trash”, entre muchos otras.

Venta de entradas

La venta general de entradas para Suede comenzará el mediodía del jueves 5 de diciembre vía Puntoticket.

Los precios son los siguientes:

Cancha: $50.000 + cargo por servicio

Platea Baja: $65.000 + cargo por servicio

Platea Alta: $45.000 + cargo por servicio

Accesibilidad Universal: $40.000 + cargo por servicio

Accesbilidad Universal: (Acompañante) $40.000 + cargo por servicio