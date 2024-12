Cancamusa fue la telonera de Lenny Kravitz en México

La artista chilena, Cancamusa, fue la encargada de abrir el concierto de Lenny Kravitz en Ciudad de México.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde mediante fotos, expresó de manera emotiva su participación: “Qué hermoso regalo conocer a Lenny Kravitz y abrir su show ayer en Ciudad de México. A los 13 años yo estaba sacando en batería ‘Are You Gonna Go My Way’ en mi casa en el sur de Chile porque mi profe de música del colegio me la había dado de tarea”, escribió.

Aunque muchos la conocen por su actuación como la baterista de Los Bunkers, Cancamusa ha logrado construir una carrera en solitario que destaca por su autenticidad y propuesta musical.

En cuanto a la experiencia de telonear a Kravitz, la artista aseguró: “Esta experiencia es un regalo, un gran aprendizaje e inspiración para mi carrera como solista. Me siento muy afortunada por haber tenido esta oportunidad”.