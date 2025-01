Benjamín Walker celebrará sus 10 años de carrera con concierto en el Teatro Oriente

El cantante chileno, Benjamín Walker, celebrará sus 10 años de carrera con un show único en la comuna de Providencia.

El evento llamado Presente, se llevará a cabo el domingo 25 de mayo en el Teatro Oriente y contará con la presencia de distintos invitados.

Para Walker, el Teatro Oriente representa un sueño: “En ese teatro me imaginé a mí mismo como músico. Ahí fue la primera vez que vi a Spinetta, a Aznar, a Manuel García, y no se me ocurre un mejor lugar para hacer una celebración en agradecimiento a todos estos años”, expresó el cantautor, quien describe este lugar como un “sueño de toda la vida”.

El espectáculo será un repaso por sus cuatro discos, sus colaboraciones y varias sorpresas. Benjamín Walker, creador de LIBRE (2024), planea compartir 10 años de anécdotas musicales junto a colegas y con adelantos de próximas canciones.

“Este show será un espacio de contención, de nostalgia, pero también de sorpresa y alegría por un recorrido que, en parte, está recién comenzando”, mencionó.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster, con precios desde los 12 mil pesos.

Además, el cantante se encuentra realizando su gira de verano, con fechas en Coyhaique, el 12 de febrero; en Talca, el 13 de marzo; y en Temuco, el 14 de marzo.