We are the grand lanza su nuevo single y anuncia concierto en el Teatro Oriente

‘Corazón Negro’ se llamará el nuevo disco de We are the grand que ya preparan desde el año pasado, y ahora, el conjunto chileno lanza un nuevo single: Eternos.

La canción, que también cuenta con un videoclip, refleja los inicios de banda, con ritmos suaves y con la combinación de guitarras acústicas y eléctricas, con las que también aparecen solos.

Pero este no fue el único anuncio de la banda, ya que también lanzaron oficialmente su nuevo concierto de este sábado 1 de junio en el Teatro Oriente, donde celebrarán la publicación de su nuevo disco.

Sobre Eternos, la banda comentó que “Decidimos mostrar esta canción como primer single, porque sentimos que representa muy bien nuestra estética y sonido, también el momento en el que estamos”.

Nuevo disco y concierto

Además, We are the grand adelantó cómo se han preparado para el lanzamiento de Corazón negro. “En general, el disco es bien heterogéneo, tiene varios momentos, pero un elemento que unifica a toda esta producción es que suena ‘una banda tocando juntos en vivo’, en donde instrumentalmente las guitarras, bajo y batería están predominando constantemente. De cierto modo, evoca esa sensación musical de nuestros primeros trabajos”, dijeron.

Respecto a su presentación en el Teatro Oriente, la banda evidenció su alegría y entusiasmo por este concierto, ya que “es un lugar emblemático para la música chilena y nunca nos hemos presentado ahí, por lo que va a ser un desafío muy bonito”.

“Partimos ahora en enero los ensayos del show, y estamos preparando un concierto muy especial, en donde vamos a presentar todo el nuevo disco, pero también un repaso por toda nuestra historia. Va a ser muy bonito reencontrarnos con nuestro público, con aquellos que son nuevos y con aquellos que nos siguen desde hace tiempo en este lugar. Creo que un teatro como el Oriente, le da la importancia y la solemnidad que un evento como este merece”, agregaron.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Punto Ticket, y los valores van desde $11.500 hasta los 23 mil pesos.