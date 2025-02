Simply Red abre nuevas ubicaciones: Todo lo que tienes que saber

Debido a la alta demanda de entradas, la banda británica de Simply Red, anunció nuevas ubicaciones para las fechas programadas en el Movistar Arena de Santiago.

Fue en febrero del año pasado cuando la agrupación liderada por Mick Hucknall, anunció su primer show en el país, para el cual las entradas se agotaron rápidamente.

Ahora, con cinco conciertos confirmados, la banda se prepara para deleitar a su público con su ‘40th Anniversary Tour’, una gira mundial que celebra sus cuatro décadas de trayectoria musical.

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos de la banda, incluyendo clásicos como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years” y “Fairground”.

¿Cuáles son las nuevas ubicaciones y cómo puedes comprar las entradas?

Las nuevas ubicaciones para los conciertos de Simply Red en Chile, que se llevarán a cabo entre el 4 y el 9 de marzo de 2025, estarán disponibles para la venta a partir del martes 18 de febrero a las 12:00 horas.

La compra de entradas podrá realizarse exclusivamente a través de la plataforma PuntoTicket.