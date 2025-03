Así fue la presentación de Elton John junto a Chappel Roan

Luego de los Premios Oscar, se llevó a cabo el evento anual organizado por el cantante británico para recaudar fondos en apoyo a la Fundación contra el SIDA de Elton John.

La instancia contó con la participación exclusiva de Chappell Roan como artista invitada, quien junto a Elton John interpretaron “Pink Pony Club”.

Antes del espectáculo, los anfitriones Sheryl Lee Ralph y Neil Patrick Harris destacaron la importancia de la recaudación de fondos y la necesidad de eliminar el estigma en torno al VIH/SIDA.

Además, Harris también señaló la falta de financiamiento al programa ONUSIDA durante la administración Trump, resaltando la urgencia de la causa.

La presentación de Roan

Elton John introdujo a Chappell Roan con un emotivo discurso en el que recordó la primera vez que escuchó su música: “Me volví loco cuando la escuché. La entrevisté y me enamoré de ella y del álbum”, dijo. “Es tan amable de hacer esto. Es una de las estrellas más grandes del mundo en este momento. No solo habla con su voz en el escenario, sino también fuera de él”.

Durante su actuación, Chappell Roan no solo interpretó su éxito “Pink Pony Club”, sino también otras canciones como “Naked in Manhattan”, “Super Graphic Ultra Modern Girl”, “Femininomenon”, “Hot To Go” y “Good Luck, Babe!”.

Además, la cantante sorprendió al público con versiones de dos clásicos de Elton John: “Don’t Let the Sun Go Down on Me” y “Your Song”, esta última una canción que había versionado en YouTube cinco años antes de alcanzar la fama.

“Muchas gracias por creer en mí. Hiciste que pudiera ser el artista que podía ser”. Como gesto simbólico, colocó un sombrero de vaquero rosa brillante sobre la cabeza del icónico músico. También confesó su nerviosismo al interpretar “Your Song” frente a su propio creador, reconociendo lo aterrador, pero significativo que fue para ella.