El preocupante estado de salud de Elton John: no ve por un ojo

Elton John se encuentra en un complejo estado de salud tras sufrir una infección ocular que ha dañado su visión.

“No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver televisión”, declaró el cantante en una entrevista con Good Morning America.

Debido a su condición adaptó su firma para los autógrafos, a una “E” con un beso.

John, de 77 años ha generado preocupación entre sus seguidores y en su círculo cercano debido al ritmo acelerado de trabajo que lleva. Sus familiares y amigos desde la peocupación, le han recomendado reducir sus copromisos laborales.

El artista mantiene una actitud optimista, agardeciendo a su esposo, David Furnish por el apoyo que le ha brindado.

Cambios en su vida

La infección la contrajo en julio de 2024, mientras estaba de vacaciones en el sur de Francia. Esta afectó de forma significativa a su ojo derecho. Además, admitió que su carrera y su día a día se ha complicado aún más porque su ojo izquierdo también se ha visto afectado.

“Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento”, explicó en sus redes sociales.

En diciembre se vio reflejada la gravedad de su condición porque no pudo asistir a la mayoría de las funciones previas de su músical The Devil Wears Prada y en esa oportunidad dijo:”No he podido venir a muchas de las funciones porque, como saben, he perdido la vista. Pero amo escucharlo”.