El regreso de Friends está cada vez más cerca

Una de las series de televisión más trascendentes de la década de los 90′ sigue siendo un fenómeno. Después de 25 años “Friends” confirmó que volverá a las pantallas. Luego de 10 temporadas y 236 episodios los fanáticos esperan ver cómo Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross se reúnen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

En febrero del año pasado, cuando se confirmó este reencuentro, se dijo que el capítulo se estrenaría en mayo de este año. Sin embargo, por motivos de la pandemia del Covid- 19, todas las producciones han sufrido retrasos, pero fue Lisa Kudrov quien confirmó la reunión para HBO MAX.

En el podcast de Rob Lowe, Kudrov confirmó que las grabaciones ya comenzaron. “Ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pregrabación, así que definitivamente lo vamos a hacer, porque ya hemos hecho algo”, señaló.

Aunque los fanáticos quieren ver nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, un programa de entrevistas con el reparto. “No es algo con guión. No estamos interpretando a nuestros personajes. Somos nosotros reuniéndonos, lo que simplemente no sucede mucho y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004 cuando terminó el programa“, explicó Kudrov. “Creo que será genial”, agregó.

Se estima que el reencuentro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se podría estrenar entre marzo y abril de este año, aunque aún no existe confirmación oficial de la fecha.