Tres series imperdibles entre los nominados a los Premios Emmy 2024

Este miércoles 17 de julio, se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy 2024, cuya ceremonia se realizará el próximo 15 de septiembre.

Para no quedarse afuera, Paula Frederick destacó tres series imperdibles de esta lista que puedes disfrutar en el streaming:

The Bear (Disney+)

La exitosa serie, que estrena su tercera temporada, sigue cosechando aplausos y candidaturas. La producción encabeza la lista de los prestigiosos premios, luego de romper el récord de la serie de comedia más nominada de la historia en una sola temporada, con 23 en 2023. The Bear sigue la evolución del atormentado chef Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), desde el rescate del Original Beef of Chicagoland, restaurante heredado de su hermano, hasta la relación con los personajes que lo circundan, así como su frenética vida dentro y fuera de la cocina. Para ver con el estómago lleno.

Baby Reno (Netflix)

El rotundo éxito de la serie de Netflix, basada en la experiencia real del protagonista Richard Gadd, se confirma con sus 11 nominaciones a los Premios Emmy 2024. La inquietante historia del comediante, quien se interpreta a sí mismo bajo el nombre de Doony, no dejó a nadie indiferente. En especial, por el personaje de Martha (Jessica Gunning), mujer que lo habría acosado sistemáticamente luego de su primer encuentro, llegando a enviarle 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas a mano, desde 2015 a 2017. Siete episodios vertiginosos que te mantienen pegado a la pantalla. Y, por si acaso, revisando el celular.

The morning show (Apple TV)

Protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, la serie prepara su cuarta temporada en absoluto hermetismo. Probablemente, se estrenará después de las elecciones presidenciales en EE.UU., lo que seguro dará buen material a la historia del matinal de noticias neoyorquino, sus conductoras “amigas y rivales” y sus intrigas dentro y fuera de la pantalla. Mientras esperamos el estreno, podemos disfrutar de sus temporadas anteriores en Apple TV y la aparición de sus protagonistas en la próxima entrega de los premios Emmy.

Revisa aquí la lista completa de nominados:

Mejor serie comedia

“Abbott Elementary”

“El Oso”

“Curb Your Enthusiasm”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Palm Royale”

“Reservation Dogs”

“What We Do in the Shadows”

Mejor actor de serie comedia

Matt Berry “What We Do in the Shadows”

Larry David “Curb Your Enthusiasm”

Steve Martin “Only Murders in the Building”

Martin Short “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White “El Oso”

D’Pharaoh Woon-A-Tai “Reservation Dogs”

Mejor actriz de serie comedia

Quinta Brunson “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri “El Oso”

Selena Gomez “Only Murders in the Building”

Maya Rudolph “Loot”

Jean Smart “Hacks”

Kristen Wiig “Palm Royale”

Mejor actor de reparto de serie comedia

Lionel Boyce “El Oso”

Paul W. Downs “Hacks”

Ebon Moss-Bachrach “El Oso”

Paul Rudd “Only Murders in the Building”

Tyler James Williams “Abbott Elementary”

Bowen Yang “Saturday Night Live”

Mejor actriz de reparto de serie comedia

Carol Burnett “Palm Royale”

Liza Colón-Zayas “El Oso”

Hannah Einbinder “Hacks”

Janelle James “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph “Abbott Elementary”

Meryl Streep “Only Murders in the Building”

Mejor serie drama

“The Crown”

“Fallout”

“The Gilded Age”

“The Morning Show”

“Mr. and Mrs. Smith”

“Shōgun”

“Slow Horses”

“El Problema de los 3 Cuerpos”

Mejor actor en Serie drama

Idris Elba “Hijack”

Donald Glover “Mr. and Mrs. Smith”

Walton Goggins “Fallout”

Gary Oldman “Slow Horses”

Hiroyuki Sanada “Shōgun”

Dominic West “The Crown”

Mejor actriz en Serie drama

Jennifer Aniston “The Morning Show”

Carrie Coon “The Gilded Age”

Maya Erskine “Mr. and Mrs. Smith”

Anna Sawai “Shо̄gun”

Imelda Staunton “The Crown”

Reese Whiterspoon “The Morning Show”

Mejor actor de reparto de serie drama

Tadanobu Asano “Shо̄gun”

Billy Crudup “The Morning Show”

Mark Duplass “The Morning Show”

Jon Hamm “The Morning Show”

Takehiro Hira “Shōgun”

Jack Lowden “Slow Horses”

Jonathan Pryce “The Crown”

Mejor actriz de reparto de serie drama

Christine Baranski “The Gilded Age”

Nicole Beharie “The Morning Show”

Elizabeth Debicki “The Crown”

Greta Lee “The Morning Show”

Lesley Manville “The Crown”

Karen Pittman “The Morning Show”

Holland Taylor “The Morning Show”

Mejor serie limitada

“Baby Reno”

“Fargo”

“Lessons in Chemistry”

“Ripley”

“True Detective: Night Country”

Mejor actor en una serie limitada o película

Matt Bomer “Fellow Travelers”

Richard Gadd “Baby Reno”

Jon Hamm “Fargo”

Tom Hollander “Feud: Capote vs The Swans”

Andrew Scott “Ripley”

Mejor actriz en una serie limitada o película

Jodie Foster “True Detective: Night Country”

Brie Larson “Lessons in Chemistry”

Juno Temple “Fargo”

Sofia Vergara “Griselda”

Naomi Watts “Feud: Capote vs The Swans”