Candidatos e inversiones extranjeras: ¿Qué proponen?

Luego de los efectos del Covid-19, varias áreas económicas han mostrado una recuperación, pero la incertidumbre política ha hecho que disminuyan los planes de inversión para el próximo año.

El último Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de 2021, elaborado por el Banco Central, sostiene que menos de un tercio de las firmas planea realizar inversiones en el país durante el 2022.

Esta será una de las principales razones por las que el próximo jefe o jefa de gobierno deberá generar las condiciones para asegurar un ingreso de recursos al país que permitan desarrollar su programa y responder a las demandas sociales.

Esto es parte de lo que proponen los candidatos en sus programas y lo que comentaron en el debate de Anatel:

Gabriel Boric

El representante de Apruebo Dignidad, ha dicho que la política exterior debe “transitar, con urgencia, hacia un nuevo ciclo político”, la cual debe ser parte del “multilateralismo, emprendedora, feminista y turquesa”.

También busca “potenciar la capacidad propositiva y de innovación de nuestro cuerpo diplomático y construir consensos regionales y globales ad-hoc, como es el caso del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio”.

“La promoción de mecanismos de la concertación regional será clave para brindar mayor dinamismo a nuestra política exterior, fortaleciendo las cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional y la representación de la diversidad de culturas y naciones del país”.

En su programa tiene contemplada la inversión verde, como sistemas de energía renovable, rehabilitación de pozos y reacondicionamiento de viviendas sociales, la cual tenga impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática. “Se priorizarán obras que puedan ser rápidamente implementadas a través de la institucionalidad vigente, con capacidades locales presentes en cooperativas o mipymes y que tengan un impacto mayor en la generación de empleo de forma descentralizada”.

También plantea que la inversión pública esté ligada a la creación de infraestructura hidrográfica y cultural, turismo, en ciencia aplicada e innovación.

Por otro lado, luego de la polémica surgida por la intención de revisar los tratados comerciales con otros países, Boric señaló que en su gobierno “no se alterará ningún acuerdo comercial de forma unilateral, pero buscaremos actualizar aspectos relativos a los capítulos de inversiones, específicamente los que dicen relación con los requisitos de desempeño, para garantizar que las nuevas inversiones extranjeras generen encadenamientos con el tejido productivo local”.

En su programa contempla una reforma tributaria que recaudaría del orden del 8% del PIB, sobre lo cual aseguró que es lo que “genera más incertidumbre”, por lo que comentó: “Yo considero que una reforma tributaria es necesaria para poder llevar adelante un programa de transformaciones como el que nos hemos estado planteando y esta reforma tributaria la hemos planteado en un plazo razonable, de seis a ocho años. Nosotros tenemos un pleno con la convergencia fiscal que ha sido desbaratada por este gobierno, y por lo tanto, vamos a trabajar en esa línea en conjunto con las diferentes actorías, como se los dije a los empresarios de la Enade, a los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a los trabajadores de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y a todas las pymes también”.

Y respecto a la inversión manifestó que “nos interesa el crecimiento, pero no es posible crecer en un país que está fracturado socialmente, por eso nosotros vamos a avanzar hacia la creación de un Estado de Bienestar que garantice derechos, que no discrimine entre ricos y pobres en salud, en educación, que les permita a las familias estar juntas y no solamente vivir para trabajar ese es el objetivo que tenemos. Conversaremos los detalles de la propuesta con todos los que sea necesario, pero no me cabe duda de que es el anhelo con transformaciones profundas, con responsabilidad de la gran mayoría de los chilenos y chilenas”.

José Antonio Kast

El candidato del Partido Republicano propone que “la Constitución y las leyes chilenas deben tener precedencia sobre pactos o tratados internacionales aprobados y ratificados por nuestro país. Chile respeta el Derecho Internacional, sosteniendo a la vez el principio de Supremacía Soberana. En consecuencia, entendemos la pertenencia da regímenes específicos de Derecho Internacional como voluntaria, condicionando el respeto de los legítimos intereses de Chile y, por tanto, subordinado a su Constitución”.

“Se promoverá la participación de Chile en tratados internacionales que apoyen su desarrollo económico social y se denunciarán aquellos que afecten dañinamente su soberanía (…) corresponde al Estado, junto con la provisión de un marco jurídico simple y claro, estimular la inversión, investigación y desarrollo de nuevas empresas tecnológicas” e “incentivar la inversión mediante exenciones tributarias a las empresas que reinviertan utilidades en las propias compañías”.

La inversión extranjera planea atraerla “mediante convenios con el Estado que establezcan un marco tributario y de retiro de utilidades que dé seguridades a los inversionistas”, donde se contempla revisar la legislación antimonopolios y las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia para aumentar la seguridad de libre competencia en los mercados.

Respecto al temor que puede generar su programa a los inversionistas, en el debate, Kast apuntó que “la inversión se atrae con normas claras, con orden público, cosa que no ha existido, cerrando la incertidumbre constituyente, y por eso tenemos que avanzar y terminar rápido para que ellos presenten su proyecto de Constitución y podamos cerrar el capítulo de la incertidumbre de lo que es el derecho de propiedad, por ejemplo, que no está”.

“Nosotros tenemos que ir paso a paso, lo que hemos hecho es in planteamiento claro de a dónde queremos llegar, si el Congreso no autoriza inmediatamente reducir del 27 al 17% – esto es el impuesto a las empresas-, bueno, iremos paso a paso, pero este es un círculo virtuoso. No por el hecho de subir impuestos, como dice la izquierda, va a haber más recaudación. Por el contrario, van a seguir saliendo capitales de Chile a lugares donde las tasas de tributación sean menores”, sostuvo.

Yasna Provoste

La representante de Nuevo Pacto Social propone “una estrategia de identificación y atracción de inversiones extranjeras de calidad, estableciendo las condiciones que garanticen la maximización de sus externalidades en campos tales como la transferencia tecnológica, la generación de encadenamientos productivos y empleos de calidad, cumplimiento de los mejores estándares socioambientales internacionales y que generen oportunidades de desarrollo para las comunidades donde se insertan”.

“Impulsaremos una campaña activa de búsqueda de inversionistas a nivel internacional, lo que irá acompañado de un programan de generación de capacidades locales a fin de maximizar los beneficios asociados a dichas inversiones”.

En su programa se sostiene que “la inversión en obras de resiliencia climática de las empresas de servicios, extendiendo a otros sectores estratégicos, como la generación, la transmisión, la distribución eléctrica, para garantizar suministro de agua y electricidad”, con foco en las energías renovables y el fomento al desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

También propone “una estrategia de producción de hidrógeno verde y sus derivados mediante el establecimiento de dos Valles de Hidrógeno, en Magallanes y Antofagasta, orientados al mercado interno y a la exportación, integrando evaluación ambiental estratégica”.

“Cuando uno mira los países de la OCDE, Chile está muy lejos de poder tener tasas de sindicalización, y por lo tanto, nosotros estamos convencidos en que eso le hace bien al país, establece una relación mucho más equilibrada de poder al interior de las empresas, y eso va a ayudar a mejorar la productividad”.

Sebastián Sichel

El candidato de Chile Podemos Más sostiene que el país “tiene una alta dependencia del comercio exterior y de la inversión extranjera como motor de nuestro desarrollo. Ambos son factores fundamentales para recuperar al país tras la crisis causada por la pandemia, como también para recuperar gradualmente la calidad de vida de los chilenos y disminuir la desigualdad de manera efectiva y sustentable”.

Debido a lo anterior, Sichel propone mantener, modernizar y complementar la red de acuerdos comerciales de Chile, para aumentar el “valor en nuestra oferta exportable de bienes y servicios y la integración de cadenas globales de valor, desplegando un respaldo estratégico y político acorde a la dinámica mundial”.

Respecto a la Seguridad Nacional, se evaluará la “implementación de un mecanismo que examine el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) al país en determinados sectores estratégicos, con un sistema previamente establecido y estándares claros y transparentes. En esto se seguirá la tendencia de numeroso países de la OCDE que ya los tienen exitosamente implementados”.

“Promoveremos la inversión extrajera directa más allá de aquellas ligadas a la industria en materias primas, como lo son la manufactura u oportunidades de energías renovables, posicionando a Chile como un centro exportador de servicios”.

Por otro lado también apunta por desarrollar “elementos diferenciados para seguir captando interés internacional, tales como la facilitación en los procesos de comercio exterior. Y una efectiva gestión relacional de promoción del país que nos posicione como un sistema emprendedor de primer nivel, donde exista certeza jurídica y política con adecuada y eficiente goberanza, asociadas a un desarrollo sostenible y sustentanble”.

Además defiende la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11) y el desarrollo de “nuevas industrias basadas en la inversión sustentable de largo plazo”.

Marco Enríquez-Ominami

El programa del candidato del Partido Progresista, no hace referencia a la inversión como tal en su programa, pero respecto a la relación con el sector minero, sostiene que “parece un desafío estratégico de mediano y largo plazo el establecimiento de una Política Nacional de Cobre orientada a promover el desarrollo nacional, que defina los parámetros claves de una estrategia de producción, planes de inversión, relación con las comunidades, respeto del medioambiente y los recursos naturales del entorno”.

“Las empresas extranjeras que han invertido en el recurso del cobre han desarrollado una estrategia corporativa orientada a maximizar sus utilidades de corto plazo privilegiando la producción y exportación del metal rojo, es decir, la extracción y exportación del cobre en bruto, no les interesa crear una industria nacional del cobre en Chile que se caracterice por un alto valor agregado en la producción, que genere empleos, desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos en la producción a nivel regional y nacional”.

Además cita a la Cepal, con el fin de apoyar “los paquetes de estímulo para la reactivación económica post-covid sean asumidos como oportunidad para promover las inversiones en sectores con bajas emisiones de carbono y en la promoción de la bioeconomía”.

En política comercial exterior, propone que “un futuro gobierno Progresista asuma como responsabilidad inmediata la suscripción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como ‘Acuerdo de Escazú’, e iniciar de inmediato la tarea de ajustar nuestro ordenamiento jurídico a los criterios normativos establecidos en el acuerdo”.

“Hemos planteado un programa serio”, el cual “supone tres cosas: emitir deuda, Chile tiene una deuda pública razonable, países parecidos tienen deuda más alta, una reforma tributaria dialogada, y al lado de eso también, efectivamente, reasignaciones presupuestarias donde se está gastando más la plata”.

Eduardo Artés

El candidato de Unión Patriótica plantea “una reestructuración general de la propiedad sobre los medios de producción en Chile”.

“Será necesario expropiar a las empresas en manos de capital imperialista, especialmente aquellas que dominan las áreas de la producción y de la distribución de interés estratégicos para el país y ponerlas bajo directo control del Estado”.

“Esto incluye el sistema financiero del país, especialmente de la banca privada, de seguros y de pensiones, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de distribución, los monopolios industriales estratégicos, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país tales como la producción y distribución de energía eléctrica”.

También buscará impulsar la “industrialización del país”, con una política internacional “independiente y siempre estrictamente basada en los intereses nacionales”.

También buscará “reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero, colocando las bases de una fuerte industria nacional, para iniciar una nueva economía del país y cimentar con ella la construcción del socialismo”.

“El gran capital extranjero o nacional tendrá la posibilidad de participar en empresas el Estado o poseer empresas enteramente privadas, en tanto se sometan a las condiciones fijadas por la sociedad de acuerdo a los programas de planificación estatal, como por ejemplo: los límites a la propiedad y al tamaño máximo de la empresa, la obligación de colocar parte de las ganancias obtenidas en inversiones en infraestructura de tecnología, de desarrollo de la ciencia, etcétera”.

Respecto al temor que podría generar su programa, Artés manifestó “Agradezco que le produzca un gran temor, sobre todo a los monopolios, y aquellos que han colocado ruedas, como se llama, a la economía del país, aquellos que se llevan los recursos a las islas vírgenes o a Panamá, como otros, a hacer sus negocios truchos a espaldas de los intereses del país”.

“Ojalá que le produjera pánico, porque nosotros queremos que ellos dejen de tener esas prácticas”, sostuvo.

“Lo que vamos a realizar es que vamos a distribuir todo lo que significa el Presupuesto, vamos a terminar con las excepciones tributarias, la evasión, vamos a poner mano muy firme al tema de la corrupción, claramente vamos a caminar también con una reforma de carácter del uso de los suelos con una política alimentaria que nos permita bajar los precios, la alimentación (…) Claro que vamos a hacer una reforma agraria nuevamente, y claramente vamos a colocar los suelos en beneficio de lo que es el alimento de todos los chilenos, entonces vamos a cambiar”, concluyó.

Franco Parisi

El representante del Partido de La Gente buscará generar “incentivos a la inversión para la generación eléctrica, utilizando tecnologías de fuentes de energía renovables, con un énfasis en que cada región sea capaz de satisfacer su propia demanda”.

También propone el desarrollo de proyectos de generación undimotriz y mareomotriz. “Aprovechando el extenso litoral que tenemos como país, se buscará mediante incentivos tributarios, concesiones marítimas, terrenos fiscales, etcétera, el interés de capitales privados interesados en desarrollar este tipo de proyectos”.

Por otro lado, también contempla el uso del hidrógeno verde, el cual “ha tomado una fuerza impresionante y ya existe interés de parte de capitales extranjeros por invertir en Chile”.

Rebajará el impuesto a los créditos del exterior. “Se rebaja el impuesto para fines de inversión de un 4% a un 2% para facilitar la entrada de créditos orientados a la función de producción del país, dicha inversión debe permanecer en el país a lo menos cinco años y generar la contratación de trabajadores”.

