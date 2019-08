El control de armas: El problema sin resolver en EE.UU

255 ataques en 216 días, esta es la cantidad de ataques que ha sufrido Estados Unidos de lo que va el 2019 según la ONG Gun Violence Archive , consignó La Tercera.

La misma ONG destaca que durante este año han ocurrido 33.206 incidentes con armas de fuego, los cuales dejan, hasta la fecha, 8.787 personas muertas y 17.463 heridas. La cifra no incluye los 22.000 suicidios anuales con armas de fuegos.

Este fin de semana, más de 30 personas murieron durante el fin de semana en tiroteos masivos en Texas y Ohio. En El Paso, 22 personas fueron asesinadas el sábado.

Según la policía, el arma que utilizó el atacante de El Paso, Patrick Crusius, fue comprada legalmente, “cerca de su ciudad natal en Allen, Texas”, la cual es un “arma calibre 7.62”.

“Más allá del componente racista de este ataque, el tema vuelve a poner en relieve una de las discusiones importantes en EE.UU. : el control de armas”, sostuvo en Duna en Punto Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera.

El derecho a portar armas en EE.UU. está en el corazón de la constitución de ese país. En 1971 se aprobó The bill of rights que tenía 10 enmiendas, de ellas, la segunda señala que “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

Ante esto, Rivas señaló que la segunda enmienda “es una legislación que quienes se oponen a ella dicen que es totalmente desactualizada y está hecha para una realidad que no se hace cargo de las armas automáticas y semiautomáticas”.

Una de los temas que impide controlar las armas es la Asociación Nacional del Rifle (NRA), debido al controvertido lobby que defiende el derecho a tener armas en Estados Unidos.

A lo largo de los últimos 50 años, la NRA ha presionado fuertemente para evitar cualquier medida de control de armas bajo el argumento de que estas hacen que Estados Unidos sea un país más seguro y de que es un derecho respaldado por la Constitución, reveló BBC.

Este asociación es uno de los principales financiadores de las campañas políticas, eso depende que tan a favor o en contra están de las políticas a a favor de la tenencia de armas. De hecho, una lista evaluaciones para ellos que va de la A a la F (según se opongan o no a las regulaciones), y durante las elecciones, ya sea estatales o federales, recomienda a sus millones de miembros y seguidores votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización.

De hecho, según Centro para una Política Responsable, durante la pasada campaña presidencial gastó US$19,7 millones en la oposición a Hilary Clinton.