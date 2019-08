El caso de Anne MCclain: ¿Qué reglas rigen en el espacio?

¿Qué reglas rigen en el espacio? Este es el debate que se generó el sábado en Estados Unidos, tras revelarse el primer delito cometido por un astronauta en órbita, se trata de Anne McClain una de las candidatas por la NASA para ser la primera mujer en pisar la Luna.

McClain seleccionada por la NASA en 2013, institución para la cual ha desempeñado diversas labores. De hecho, recientemente se desempeñó como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional (EEI) para las expediciones 58 y 59, lugar en el que habría cometido el delito por el que se le investiga.

La astronauta habría usurpado la identidad de accedido de forma irregular a los registros financieros de su ex pareja Summer Worden, -que entre otras labores trabajó en la oficina de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. Esto fue negado por la veterana de la Guerra de Irak.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.

