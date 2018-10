Los ganadores del Nobel de Economía (y la polémica de uno de ellos con Chile)

Este lunes, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía a los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer por sus labores de integración del cambio climático y el desarrollo tecnológico a los estudios macroeconómicos.

La entidad a cargo de entregar el premio indicó que los ganadores “han diseñado métodos para abordar algunos de los problemas más fundamentales de nuestra época: el crecimiento sostenible en la economía global y el bienestar de la población mundial“.

En particular, Nordhaus fue galardonado por ser la primera persona que crea un modelo cuantitativo para describir la interacción entre entre economía y clima, lo que ha sido aplicado para evaluar las consecuencias de políticas públicas como impuestos al carbón o a combustibles.

“Su investigación muestra cómo la actividad económica interactúa con la química y física básica que produce el cambio climático“, aseguraron desde la Academia.

Por otra parte, Paul Romer fue destacado por demostrar que “las fuerzas económicas gobiernan la disposición de las firmas para producir nuevas ideas e innovaciones”. Y por haber desarrollado a lo largo de su carrera la base de lo que se conoce como “la teoría del crecimiento endógeno”, que asimismo ha motivado múltiples investigaciones sobre las regulaciones y políticas que incentivan la investigación y la prosperidad a largo plazo.

Este último personaje fue quien se vio envuelto hace algunos meses en una polémica que involucró a Chile.

El año pasado, cuando era economista jefe del Banco Mundial, dijo en una entrevista con Wall Street Journal que el índice de competitividad empresarial Doing Business del Banco Mundial había sufrido modificaciones no informadas en su metodología afectando la ubicación de Chile en el ránking, lo que trajo repercusiones en la evaluación del gobierno de Michelle Bachelet.

Las declaraciones de Paul Romer llegaron justo en tiempos de campañas presidenciales, que enfrentaban al sector político de Bachelet con el del actual presidente, el entonces candidato Sebastián Piñera.

A pocos días de decir esto, Romer se retractó diciendo que no era lo que quería expresar. “No he visto ningún signo de manipulación de los números publicado por Doing Business o en algún otro reporte del Banco“, añadió. Y más adelante renunció al cargo en el Banco Central, institución que negó cualquier alteración.