Chile firma compromiso global para evitar que los plásticos se transformen en basura

Este martes, el marco de la Conferencia Our Ocean, que se realiza en Indonesia, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, suscribió al Compromiso Global para una Nueva Economía de Plásticos (New Plastic Economy Global Commitment), que impulsa la transición hacia una economía circular para los plásticos, con el fin de que estos materiales sean reciclados en su totalidad y no se generen desechos a partir de ellos.

La iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con Naciones Unidas, cuenta con 290 organizaciones que ya han firmado el compromiso, entre empresas y gobiernos, los que producen el 20% de los plásticos del mundo,

Entre los gobiernos que ya están comprometidos, además de Chile, se encuentran Reino Unido, Australia y Francia, quienes buscarán impulsar una nueva normativa para evitar que este tipo de materiales sean desechados.

“Estamos aquí para conocer lo que están haciendo en el resto del mundo para resguardar nuestros océanos y combatir el cambio climático. Estos son objetivos clave no sólo para el bienestar de los chilenos, sino también para que nuestro país avance hacia un camino de desarrollo sustentable”, expresó Ampuero.

Cabe destacar, además, que los resultados de este proyecto global serán revisados cada 18 meses y los objetivos serán cada vez más ambiciosos. Asimismo, las empresas que han firmado el compromiso compartirán datos anuales, para impulsar a otras entidades a unirse y transparentar el proceso.