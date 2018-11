Neil Young y otras celebridades que perdieron sus casas en los incendios de California

Los incendios en California, Estados Unidos, ya han cobrado la vida de más de 60 personas y tienen a 631 desaparecidas, según cifras entregadas por las autoridades locales este jueves. Y todavía hay varios focos activos en lo que figura como el siniestro de este tipo más letal y destructivo de la historia del estado.

En este contexto de catástrofe, la voracidad de las llamas no han discriminado, y entre los afectados por el fuego aparecen varias celebridades que han perdido sus casas en Woolsey, al sur de California, según publica The New York Times. Una de ellas es el músico Neil Young, quien tras perder su casa salió a criticar al presidente Donald Trump, quien dijo que los fuegos se deben a malos manejos de los bosques en la región.

“Somos vulnerables debido al cambio climático”, acusó Young en un comunicado.

Otra afectada fue la cantante Miley Cyrus, quien a través de Twitter lamentó la pérdida de su casa y dijo que “las memorias compartidas con familiares y amigos se mantienen”. También destacó la labor de bomberos y rescatistas, y llamó a hacer donaciones a las organizaciones que trabajan con los afectados.

“Completamente devastada por los incendios que afectan a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida lograron escapar de manera segura, y eso es lo único que importa en este momento”, expresó la intérprete.

Por otro lado, el actor Gerard Butler también perdió su residencia. El protagonista de “300” compartió una foto donde se pueden ver los escombros que quedaron de su lujosa mansión. También agradeció la labor de bomberos y pidió a sus seguidores apoyar a “estos hombres y mujeres valientes”.

El músico y actor Robin Thicke también perdió su casa en Malibú debido a los incendios. Así lo dio a conocer a través de Instagram su pareja, April Love Geary.