“Once Upon a Time in Hollywood”: Así se ve lo nuevo de Tarantino

Quentin Tarantino está preparando “Once Upon a Time in Hollywood“ (Había una vez en Hollywood), basada en la historia real de los asesinatos cometidos por la secta “La Familia Manson” y se han revelado nuevas imágenes de cómo se verá.

La película ambientada a fines de los años 60, cuenta con la participación de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie, entre otros, quienes interpretan a conocidos actores y actrices del Hollywood.

Recientemente Tarantino reveló que Damon Herriman será quien interprete a Charles Manson, el creador de la secta y principal autor de varios asesinatos cometidos en Estados Unidos, entre los que se encuentra la actriz Sharon Tate quien encarna Robbie.

El protagonista principal es Rick Dalton (DiCaprio), una estrella de televisión que quiere dar un salto a la pantalla grande, el cual es acompañado por su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) y quienes al llegar a California se encuentran con un Hollywood que no esperaban, donde conocen a Roman Polanski (Rafal Zawierucha) y Sharon Tate (Margot Robbie).

Aquí puedes ver las nuevas imágenes: