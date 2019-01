Teatro para dos: Participa por entradas para Centro Mori

Participa por entradas para todos los centros Mori. Sólo debes escoger a cuál quieres ir y ya estarás participando. Las entradas que ganes serán aplicables para cualquiera de las obras que estén en cartelera hasta la fecha indicada en cada entrada.

“Escenas de la vida conyugal”

Juan y Mariana, relatan al público una secuencia de escenas que tienen que ver con su matrimonio, y la relación que mantienen luego de su divorcio. En un ámbito atemporal y sin referencias concretas a ninguna época, se entregan a un juego en el que alternativamente son actores y personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores que se ven reflejados en muchas de las situaciones que… esos dos seres se plantean y que pueden resultar divertidas, dramáticas y hasta violentas, pero que siempre tienen que ver con el amor y la condición humana.

“Ánimas de día claro”

“Ánimas de día claro” surge a partir de la creencia popular de que el espíritu de un muerto no puede acceder al descanso eterno si aún conserva algún deseo que no se cumplió en vida. Así, cinco hermanas muertas aún penan en una casona de campo donde solían habitar. Gracias a Eulogio, un joven e inocente pueblerino que se acerca con la intención de comprar la casa, cada una de las hermanas logra materializar los anhelos reprimidos, excepto Bertina. Ella siempre quiso dar un beso a un enamorado, pero no podía porque el lunar en la punta de su nariz volvía turnios a sus novios. Sin embargo, cuando por fin logra besar al visitante, ya no desea irse, pues se ha enamorado y, con ello, ha engendrado un nuevo deseo que la sujeta a tierra.

Es una comedia criolla venezolana que muestra los sucesos y conflictos del acontecer diario del llanero venezolano, mostrando su simpatía, sus costumbres y sentir cotidiano. A través de las diversas situaciones jocosas y divertidas de esta historia, invita al espectador a disfrutar y rescatar los valores nacionalistas y criollos venezolanos. Esta comedia sincera cuenta con un lenguaje autóctono, de obligados enredos con una trama llena de divertidos equívocos y casualidades, donde disfrutaremos de personajes criollos estereotipados, acompañados de canciones, bailes y humor, recurriendo al empleo de la parodia y de la ironía como efectos de sentido que enriquecen esta pieza teatral.

“Descaradas”

Mujeres desocupadas, abandonadas… ¡Desesperadas!

El destino une a cinco mujeres que no tienen donde caerse muertas, ni vivas. Juntas intentarán de todo para sobrevivir. Esa búsqueda origina hechos que las pone al borde del ridículo… Personajes reconocibles y situaciones absurdas hacen de “Descaradas” una comedia delirante.

