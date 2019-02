Deshielo de la Antártica y el Himalaya: El “catastrófico” panorama para los próximos 80 años

El hielo de la Antártica se está derritiendo seis veces más rápido que hace 40 años, producto del calentamiento global. Los expertos advierten que esto ya provocó un aumento en el nivel del mar y que para fines de este siglo varias ciudades costeras podrían quedar inundadas.

Entre 1979 y 1990 la Antártica perdió 40.000 millones de toneladas de hielo anualmente, número que subió a 252.000 por año entre 2009 y 2017, según la investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los expertos advierten que a la velocidad con las que las reservas de agua dulce se están derritiendo llevaría a un aumento devastador en el nivel del mar, llegando a 1.8 metros en 80 años más, lo que inundaría diversas ciudades de la costa.

Para los investigadores fue más preocupante que sitios considerados como ‘estables e inmunes al cambio’ también están siendo afectados.

Este es el caso de la Tierra de Wilkes, en la Antártica: “Esta región es probablemente más sensible al cambio climático de lo que se creía y es importante saberlo porque contiene más hielo que la Antártica Occidental y la Península Antártica juntas“, aseveró Eric Rignot, uno de los principales autores de la investigación.

“El tercer polo”

Casi al otro lado del mundo, científicos advirtieron que un tercio del hielo en el Himalaya y el monte Hindú Kush, conocidos como el ‘tercer polo’ se derretirá en este siglo, lo que afectará a los principales ríos de la región.

“Es la crisis climática de la que no se ha oído hablar”, aseveró a Reuters el científico del Centro Internacional de Desarrollo Integrado de las Montañas, Philippus Wester, quien dirigió la investigación.

Actualmente, cerca de 1.650 millones de personas viven en los valles y 250 millones en las montañas de las zonas que se podrían ver afectadas por las variaciones de los ríos Yangtsé, Ganges, Mekong e Indo, los que recorren ocho países.