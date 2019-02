Cuando los Beatles desencadenaron la “invasión británica” en la escena musical estadounidense

El 7 de febrero de 1964, los Beatles lanzaban su cuarto álbum en formato EP titulado “All My Loving”. Un disco de cuatro canciones, que abría justamente con el tema “All My Loving”, presente en su segundo disco de larga duración “With the Beatles”, publicado en noviembre de 1963.

Este cuarto EP de la banda formada en Liverpool rescató además la canción “Money (That’s What I Want)”, también del disco “With The Beatles”. Las que se sumaron a “Ask Me Why” y “P.S. I Love You”, provenientes del álbum “Please Please Me”.

Ese mismo 7 de febrero la banda llegó a Nueva York para dar el paso a su consolidación como fenómeno mundial. Dos días más tarde, el 9 de febrero de 1964, los Beatles aparecieron por primera vez en la televisión estadounidense. Lo hicieron en el reconocido Show de Ed Sullivan, y marcaron el más alto rating en la historia para programas de televisión registrado hasta ese entonces, un estimado de 73 millones de televidentes, dando paso así al inicio de la denominada “invasión británica” en la escena musical norteamericana.

Los Beatles interpretaron “All My Loving”, “Till There Was You” y “She Loves You”, regresando más tarde con “I Saw Her Standing There” y “I Want to Hold Your Hand”. Y durante el mes de febrero volvieron a presentarse en el mismo programa en dos ocasiones, el 16 y el 23 de febrero.

El éxito de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el Show de Sullivan supuso el inicio de la “invasión británcia” en la escena pop de Estados Unidos, ya que hasta entonces ningún artista de ese país había logrado brillar a tal nivel.

Antes, otros destacados artistas británicos como Cliff Richard o The Shadows no habían corrido con suerte en los rankings. Sólo se registraba que la canción ‘Stranger on the shore’, del clarinetista Mr Acker Bilk, alcanzó el primer lugar en listas americanas en mayo de 1962 y ‘Telstar’, del grupo instrumental The Tornados lo consiguió en diciembre de 1962, según confirma un artículo de El País.

El despegue de los Beatles en el mercado estadounidense sembró expectativas y abrió las puertas para la llegada de bandas como The Rolling Stones, The Dave Clark Five, The Who, The Animals, entre muchas otras hasta la actualidad.

Foto: AP Photo, File.