El año de los regresos: Los apetecidos discos que se estrenarán este 2019

Tal y como se puede especular, este año contará con múltiples estrenos musicales, tanto en géneros clásicos como en nuevas tendencias. Más allá de eso, entre toda esta proliferación de trabajos discográficos, el 2019 promete traer de regreso a nombres fundamentales de la música como Madonna o The Cure, y también a otros que se habían desaparecido durante algún tiempo.

The Cure

La última vez que la destacada banda británica entró a grabar fue en 2008 para “4:13 Dream”. Y tras 11 años, en el segundo semestre de este 2019, lanzarán su nuevo trabajo, luego de que sean estrenados en el Salón de la Fama del Rock & Roll en abril.

“Vamos a estar dentro de unas seis semanas en el estudio para terminar lo que será nuestro primer material en más de una década”, contó Robert Smith a fines del año pasado.

Madonna

Pese a que el álbum sucesor de “Rebel Heart” estaba anunciado para fines del 2018, Madonna lo aplazó para este 2019. El décimo cuarto LP de la “Reina del Pop” se titularía “Magic”, y estaría influenciado por su vida en Portugal, donde reside hace poco más de un año.

The Cranberries

A poco más de un año de la muerte de su vocalista Dolores O’Riordan, The Cranberries anunció el lanzamiento de “In the End”, el último disco en el que participó la fallecida artista y que será estrenado a través de la Compañía BMG el próximo 27 de abril. Este álbum tendrá 11 canciones, entre las que destacan “Lost”, “Wake Me When It’s Over”, “Catch Me If You Can”, “Crazy Heart”,y “The Pressure”. Y será también el último disco de la banda, según confirmaron sus integrantes. Escucha un adelanto aquí.

Dido

La artista británica tiene listo su regreso con el disco “Still On My Mind”, que estará disponible desde el próximo 8 de marzo y será promocionado con la primera gira de Dido en 15 años. El último lanzamiento de Dido fue hace casi seis años. Se trató de un recopilatorio titulado “Greatest Hits”, por medio del cual terminó su contrato con RCA Records para, más tarde, fichar en BMG. Escucha un adelanto aquí.

Adele

Todo indica que la tradición de Adele de lanzar un álbum cada cuatro años (ya lo ha hecho en tres ocasiones) este 2019 se volverá a cumplir. Las probabilidades de que este trabajo se convierta en uno de los más escuchados del año también son altas. ¿La fecha? Se especula que para fin de año. Lo que ya confesó la artista es que será el primer disco que no se titulará de acuerdo a su edad para la fecha de edición del LP, como ya sucedió con “19”,”21″ y “25”.

The Who

La banda británica publicará nuevo material, según confirmaron a Rolling Stone sus miembros sobrevivientes, Pete Townshend (guitarra) y Roger Daltrey (voz). Este nuevo trabajo incluye 15 canciones propuestas por el guitarrista, a las que resta añadir las voces de Daltrey. Se tratará de “baladas oscuras, con ritmos de rock pesado, electrónica experimental y clichés de melodías de The Who”, adelantó Townshend.

Todavía no hay certeza de cuándo saldrá a la luz este trabajo, que fue anunciado casi 13 años después del lanzamiento de su última placa “Endless Wire” en 2006, y casi a 37 años de su penúltimo álbum “It’s Hard” en 1982. Se espera que sea después de la gira que comenzarán en abril por Estados Unidos. Aunque en vista de los antecedentes, hay que armarse de paciencia.

Foals

A más de tres años de “What Went Down”, la banda británica de indie rock lanzará un nuevo trabajo durante este año, el que según su guitarrista y vocalista Yannis Phillippakis estará influenciado por la crisis ambiental y política en el mundo. El nombre de esta placa será “Everything Not Saved Will Be Lost” y estará dividido en dos partes.

Esta será la primera entrega de Foals después de la salida de su bajista Walter Gervers, que el 2018 dejó la banda tras 10 años, y probablemente muestren parte de él en su presentación en Lollapalooza Chile 2019 el 31 de marzo.

Francisca Valenzuela



La artista nacional ya tiene encendida la antesala de su próximo trabajo discográfico. Durante el año pasado lanzó dos sencillos de adelanto, “Tómame” y “Ya no se trata de ti”, y por estos días está embarcada en una gira por Chile, que tras dos fechas en México y Estados Unidos, culminará en Lollapalooza Chile 2019.

Aunque todavía no hay un nombre concreto para la cuarta placa de Francisca Valenzuela, que aparecerá aproximadamente a cinco años de su último disco “Tajo abierto” (septiembre del 2014), las expectativas por escuchar su sonido renovado (y tal vez más irreverente) son altas.