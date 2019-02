¿Tendrá final feliz?: El director de “El Señor de los Anillos” rehará la película “Let it Be” de los Beatles

El neozelandés Peter Jackson solo tenía nueve años cuando los Beatles se separaron, y con eso le bastó para transformarse en un seguidor empedernido de la banda británica, como lo hicieron muchos otros de su edad en ese entonces.

Ese niño, que más tarde triunfaría en el cine al dirigir la zaga de “El Señor de los Anillos”, en los años posteriores a la disolución se dedicó a coleccionar material pirata del cuarteto inglés. ¿Su tesoro más preciado? Una cinta de VHS con grabaciones que fueron descartadas de la película “Let it Be”, en donde, a diferencia de lo retratado en el documental, se ve a los Beatles creando música de buen ánimo e incluso improvisando sobre la voz de Yoko Ono, según publica El País.

Actualmente, debido al prestigio que ha adquirido su rol en el cine, Jackson consiguió el trabajo de sus sueños: por medio de tecnología digital va a restaurar el material filmado para “Let it Be”, incluyendo 55 horas inéditas, con el que creará una nueva historia, ahora con un enfoque más positivo. O al menos eso habrían encargado desde Apple Corps, empresa de Paul McCartney, Ringo Starr, y las viudas de John Lennon y George Harrison.

NEW FILM PROJECT – We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV

— The Beatles (@thebeatles) 30 de enero de 2019