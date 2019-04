Estudio comprueba que el cambio climático aumenta la desigualdad a nivel mundial

La desigualdad entre países, que se ha reducido bastante durante las últimas décadas, habría disminuido mucho más rápido si el cambio climático no hubiera sido parte de la ecuación, indica un estudio de dos académicos de la Universidad de Stanford publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación, que tuvo como fin cuantificar el impacto de las crecientes emisiones de gas de efecto invernadero en la desigualdad global, concluyó que los países ricos, especialmente aquellos con altas emisiones durante los últimos cincuenta años, se han “beneficiado del cambio climático”, mientras que con los países pobres sucedió todo lo contrario.

Lo expertos estimaron que la brecha en el ingreso per cápita entre los países más ricos y los más pobres es 25 puntos porcentuales más grande de lo que habría sido sin el cambio climático. Para calcular esto, observaron más de veinte modelos climáticos con el fin de medir qué tanto se han calentado los países debido al cambio climático desde 1960. Posteriormente, estimaron cuál podría haber sido el desempeño económico de cada país sin dicha alza en la temperatura, según recoge The New York Times.

Los resultados arrojaron que la mayoría de los países pobres son más pobres actualmente de lo que habrían sido si esas emisiones no hubieran alterado el clima, mientras que muchos países ricos, especialmente en la franja al norte del hemisferio norte, son más ricos de lo que habrían sido.

Por ejemplo, -tomando en cuenta los cambios entre 1961 y 2000- India, el segundo país más poblado del mundo, habría sido un 30% más rico sin el cambio climático. En tanto, Noruega, que es un gran productor de gas y petróleo, es un 34% más rico en relación a las alteraciones del clima.

