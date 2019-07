Todo lo que hay que saber de Boris Johnson: El nuevo primer ministro de Reino Unido

Con un 66% de apoyo y 92.153 votos, frente a su rival, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, el ex alcalde de Londres, Boris Johnson, fue elegido como el líder del Partido Conservador y el nuevo primer ministro de Reino Unido.

El sucesor de Theresa May, quien dejará oficialmente su cargo el miércoles, en un breve discurso tras ser elegido por los tories ha prometido que llevará a cabo el Brexit, y demostrará “su habilidad histórica para equilibrar dos instintos enfrentados: el deseo de mantener una relación cercana con la Unión Europea y el deseo de que este país se pueda autogobernar democráticamente”.

Sin duda la salida de Reino Unido de la Unión Europea es uno de los temas que ha afectado de forma negativa a sus dos antecesores, David Cameron quien dimitió a su cargo el 24 de junio 2016, tras la aceptación del pueblo británico de esta salida, mientra que el 24 de mayo May anunció su renuncia tras no lograr acuerdos para llevar a cabo este divorcio.

El nuevo líder británico ha sido amado por unos y odiados por otros, mientras que sus detractores lo han catalogado de “bufón sin principios”, sus seguidores aseguran que es “un tesoro nacional”.

-Su polémica carrera como periodista

Empezó trabajando en The Times, de donde fue despedido a poco de comenzar luego de que descubrieran que había inventado una cita en un artículo.

Tras esto, Johson ingresó como corresponsal en Bruselas de The Daily Telegraph, donde comenzó su relación con el euroescepticismo. Sus notas contra la UE, en las que se burlaba de sus vericuetos burocráticos, se convirtieron en un consumo de culto para una parte del público conservador británico, aunque eran bastante cuestionado por su falta de precisión

En 1999 lo designaron editor de The Spectator, la revista semanal del Telegraph. En 2005, tras la venta de la publicación, dejó el periodismo, aunque ya en esa época era un político de tiempo completo. Desde 2001 era miembro de la Cámara de los Comunes, tras ganar el escaño correspondiente al distrito de Henley, en el condado de Suffolk.

-La cercanía con Donald Trump

Uno de los grandes admiradores del ex alcalde de Londres ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó a Johson asegurando que el será un gran primer ministro.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019