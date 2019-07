El bloqueó a Pedro Sánchez: El segundo líder que no logra ser investido en España

Este jueves, falló la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no llegar a un acuerdo satisfactorio entre Partido Socialista y Unidas Podemos, siendo la tercera investidura fallida en durante la democracia.

Por 155 votos negativos, frente a solamente 124 a favor y 67 abstenciones, Sánchez no logró obtener la aprobación para asumir el gobierno, algo que ya tenía presupuestado debido a que antes de que se realizará esta votación afirmó ante los diputados que “el acuerdo (…) no ha sido posible.

Los socialistas propusieron a Podemos cuatro carteras ministeriales (Sanidad, Vivienda, Economía Social e Igualdad), una de ellas con rango de vicepresidencia del ejecutivo.

En su última oferta, Podemos coincidía en pedir Sanidad, Igualdad y una vicepresidencia, pero también solicitaba Trabajo y Ciencia y Universidades.

Tras esto, el líder socialista tendrá plazo hasta el próximo el 23 de septiembre para formar gobierno, o de lo contrario habrá una repetición electoral el 10 de noviembre.

La primera vez que un candidato de la confianza del Rey no logró ser investido fue en 2016, y fue el propio Pedro Sánchez quien no logró una mayoría en el Congreso. Seis meses más tarde, el ex presidente Mariano Rajoy ,candidato popular, que había ganado las elecciones en 2015,volvió a ser rechazado por la Cámara baja.

Por primera vez en 40 años, entre las postulaciones de Rajoy, se han tenido que disolver Cortes y repetir elecciones, salvo el caso del fraude electoral en Murcia, Pontevedra y Melilla, que obligó a volver a celebrar los comicios en esas circunscripciones en 1990.

Sánchez ha sido el candidato con más veces que su investidura ha fracasado, dos veces, mientras que Rajoy ha sido el postulante que se ha sometido a más votaciones, para lograr llegar al sillón de la Moncloa: cuatro en total.

El actual candidato que a principios de octubre de 2016 o había presentado su dimisión como secretario general del partido, renunció a su acta de diputado. Otros 15 diputados -entre ellos los siete del PSC- rompieron la disciplina de voto y se posicionaron en contra de la investidura de Rajoy.